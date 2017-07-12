Кузьмина (Букина) Любовь Павловна
Место рожденияОмская область, Чеpлакский p-н, село Татаpка
Дата рождения16.06.1927
Дата смерти12.07.2017
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1927
Отец: Букин Павел Акимович
Омская область, Чеpлакский p-н, село Татаpка
Рождение ребёнка
15.11.1954
Отец ребёнка: Кузьмин Борис Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.2017
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область