Кузьмина (Букина) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Букина) Любовь Павловна

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Место рождения

Омская область, Чеpлакский p-н, село Татаpка

Дата рождения

16.06.1927

Дата смерти

12.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1927

Отец: Букин Павел Акимович

Мать: Букина Анастасия Васильевна

Омская область, Чеpлакский p-н, село Татаpка
Рождение ребёнка
15.11.1954

Сын: Кузьмин Павел Борисович

Отец ребёнка: Кузьмин Борис Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Борис Яковлевич

Смерть
12.07.2017
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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