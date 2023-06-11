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Мосиенко Людмила
Мосиенко Людмила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1949
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ляшук Надежда Яковлева
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1949
Отец: не указан
Мать:
Ляшук Надежда Яковлева
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