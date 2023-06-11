Мосиенко Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1949

Отец: не указан

Мать: Ляшук Надежда Яковлева

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