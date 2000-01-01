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Митяев Иван Иванович
Митяев Иван Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1988
Пол
Мужской
Отец
Митяев Иван Михайлович
1883 г.р.
Мать
Митяева (Щербакова) Пелагея Евдокимовна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Митяев Иван Михайлович
Мать:
Митяева Пелагея Евдокимовна
Смерть
1988
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