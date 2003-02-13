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Мартьянов Илья

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Место рождения

Марийская АССр, Горно-Марийский р-н, д. Сарамбаево

Дата рождения

21.09.1921

Дата смерти

13.02.2003

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

1954 г.р.
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1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921

Отец: Мартьянов Роман

Мать: Мартьянова Екатерина

Марийская АССр, Горно-Марийский р-н, д. Сарамбаево
Рождение ребёнка
17.09.1954

Сын: Мартьянов Владимир

Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
09.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
13.05.1959

Сын: Мартьянов Иван

Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия

СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартьянов Валерий

Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия

Смерть
13.02.2003
Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево
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