Мартьянов Илья
Место рожденияМарийская АССр, Горно-Марийский р-н, д. Сарамбаево
Дата рождения21.09.1921
Дата смерти13.02.2003
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1921
Отец: Мартьянов Роман
Мать: Мартьянова Екатерина
Марийская АССр, Горно-Марийский р-н, д. Сарамбаево
Рождение ребёнка
17.09.1954
Сын: Мартьянов Владимир
Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия
СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
09.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия
СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
13.05.1959
Сын: Мартьянов Иван
Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия
СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия
СССР Красноярский край, Тасеевский район, д. Хрящевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартьянов Валерий
Мать ребёнка: Мартьянова Евдокия
Смерть
13.02.2003
Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево