Ильинская Анастасия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильинский Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильинская Мария Петровна
Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колюшова (Ильинская) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович
Рождение ребёнка
?.02.1907
Сын: Ильинский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович
Рождение ребёнка
?.11.1936
Дочь: Ильинская Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан