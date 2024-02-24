Ильинская Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская Анастасия

Место рождения

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильинский Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильинская Мария Петровна

Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колюшова (Ильинская) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинский Петр Павлович

Рождение ребёнка
1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1907

Сын: Ильинский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Ильинский Петр Павлович

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1936

Дочь: Ильинская Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

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