Усова (Фаломкина) Анна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усова (Фаломкина) Анна Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Юрий Владимирович

Omsk, Omsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
27.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усов Юрий Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
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