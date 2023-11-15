Федосья или Федора Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья или Федора Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1704 и 1717

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1709 и 1718 г.р.

Дети

Около 1738 г.р.
Около 1738 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1750 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1704 и 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1725 и 1738

Муж: Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Алексеевич

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семен Алексеевич

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Алексеевич

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Алексеевич

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1755
Мерлино, Шуйский район, Северный край
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