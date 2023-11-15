Федосья или Федора Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1704 и 1717
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1725 и 1738
Муж: Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Алексеевич
Смерть
После 1755