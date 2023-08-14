Кузнецов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кузнецов Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья
Рождение ребёнка
17.03.1928
Сын: Кузнецов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья
Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анисья
Смерть
Неизвестно