Кузнецов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Степан Осипович

Мать: Кузнецова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кузнецов Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья

Рождение ребёнка
17.03.1928

Сын: Кузнецов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анисья

Смерть
Неизвестно
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