Оксёнов (Оксёновых) Сергей (Серешка)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиМежду 1707 и 1711
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: Оксёнов Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1695 и 1696
Сын: Аксёнов Козьма
Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна
Рождение ребёнка
Между 1698 и 1699
Дочь: Новикова Федосья
Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Аксёнов Максим
Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна
Рождение ребёнка
Между 1704 и 1705
Сын: Аксёнов Осип
Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1708
Сын: Аксёнов Ярафей
Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна
Смерть
Между 1707 и 1711
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1710
Сын: Аксёнов Евтихей
Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна