Оксёнов (Оксёновых) Сергей (Серешка) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксёнов (Оксёновых) Сергей (Серешка)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

Между 1707 и 1711

Пол

Мужской

Отец

До 1648 г.р.

Мать

Дети

Между 1695 и 1696 г.р.
Между 1698 и 1699 г.р.
1700 г.р.
Между 1704 и 1705 г.р.
Между 1707 и 1708 г.р.
1710 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: Оксёнов Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Между 1695 и 1696

Сын: Аксёнов Козьма

Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна

Рождение ребёнка
Между 1698 и 1699

Дочь: Новикова Федосья

Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Аксёнов Максим

Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна

Рождение ребёнка
Между 1704 и 1705

Сын: Аксёнов Осип

Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна

Рождение ребёнка
Между 1707 и 1708

Сын: Аксёнов Ярафей

Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна

Смерть
Между 1707 и 1711
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1710

Сын: Аксёнов Евтихей

Мать ребёнка: Аксёнова Ульяна

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