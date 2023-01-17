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Ящук Климий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ящук Иван

Мать: не указана

Военная служба
С 1915 по 1917 ст.
2-й осадный артиллерийский дивизион Рядовой
Ранение
16.08.1917 ст.
Болен
Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Ящук Дмитрий Климович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1924

Сын: Ящук Анатолий Климович

Мать ребёнка: не указана

Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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