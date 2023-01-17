Ящук Климий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ящук Иван
Мать: не указана
Военная служба
С 1915 по 1917 ст.
2-й осадный артиллерийский дивизион Рядовой
Ранение
16.08.1917 ст.
Болен
Рождение ребёнка
08.11.1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1924
Мать ребёнка: не указана
Серафимовка, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно