Девятова Марфа Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Бракосочетание
09.11.1822
поручители: Тимофей Иванав, Николай Матвеев Трифонов, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
10.11.1823
Дочь: Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов
Рождение ребёнка
?.11.1824
Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов
Рождение ребёнка
03.03.1828
Дочь: Петрова (тенетова) Авдотья Сергеева
Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов
воспреемница: казенная крестьянка Василиса Александрова Денисова
Рождение ребёнка
06.07.1833
Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов
Рождение ребёнка
05.05.1836
Дочь: Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов
Смерть
Неизвестно