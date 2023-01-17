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Девятова Марфа Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Девятов Антон Степанов

Мать: Девятова Прасковья Васильева

Бракосочетание
09.11.1822

Муж: Девятов Сергей Акимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Тимофей Иванав, Николай Матвеев Трифонов, Родион Яковлев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
10.11.1823

Дочь: Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.11.1824

Сын: Девятов Евграф Сергеев

Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1828

Дочь: Петрова (тенетова) Авдотья Сергеева

Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница: казенная крестьянка Василиса Александрова Денисова
Рождение ребёнка
06.07.1833

Сын: Девятов Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1836

Дочь: Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Девятов Сергей Акимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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