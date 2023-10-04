(Анисимова) Надежда Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1952
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1952
Отец: Фонин Ефим Алексеевич
Мать: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1970
Дочь: Ткачук Нателла
Отец ребёнка: Погорельчук Александр
Бракосочетание
1970
Бракосочетание
15.11.1990
Муж: Жигульский Валерий
Рождение ребёнка
16.08.1991
Сын: Жигульский Вадим
Отец ребёнка: Жигульский Валерий