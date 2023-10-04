(Анисимова) Надежда Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анисимова) Надежда Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1952

Отец: Фонин Ефим Алексеевич

Мать: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1970

Дочь: Ткачук Нателла

Отец ребёнка: Погорельчук Александр

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
1970

Муж: Погорельчук Александр

Бракосочетание
15.11.1990

Муж: Жигульский Валерий

Рождение ребёнка
16.08.1991

Сын: Жигульский Вадим

Отец ребёнка: Жигульский Валерий

Калининград, город Калининград, Калининградская область
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