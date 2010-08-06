Лягушев Алексей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.2010
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.2019
Дочь: Лягушева Полина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности