Лягушев Алексей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягушев Алексей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.2010

Сын: Лягушев Артëм Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.2019

Дочь: Лягушева Полина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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