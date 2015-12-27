Михайличенко Владимир Васильевич
Место рожденияЛюберцы
Дата рождения30.03.1941
Дата смерти27.12.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
врач-уролог
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.01.1967
Рождение ребёнка
26.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Мартынова) Софья Фёдоровна
Развод
1974
Жена: не указана
Смерть
27.12.2015
Причина смерти: cancer