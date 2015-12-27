Михайличенко Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайличенко Владимир Васильевич

Место рождения

Люберцы

Дата рождения

30.03.1941

Дата смерти

27.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
врач-уролог
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.01.1967

Жена: (Мартынова) Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мартынова) Софья Фёдоровна

Развод
1974

Жена: не указана

Смерть
27.12.2015
Причина смерти: cancer

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