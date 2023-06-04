Шуст Гавриил Иванович
Место рожденияс. Сальное, Нежинский район, Черниговская область
Дата рождения1893
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Шуст Иван Власович
Мать: Шуст Анастасия Яковлевна
с. Сальное, Нежинский район, Черниговская область
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Шуст Пелагея Дорофеевна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Шуст Пелагея Дорофеевна
Смерть
1977