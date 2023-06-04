Шуст Гавриил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуст Гавриил Иванович

Место рождения

с. Сальное, Нежинский район, Черниговская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шуст Иван Власович

Мать: Шуст Анастасия Яковлевна

с. Сальное, Нежинский район, Черниговская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шуст Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: Шуст Пелагея Дорофеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шуст Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Шуст Пелагея Дорофеевна

Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1977
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
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