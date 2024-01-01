Морозова (Резепина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Резепина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938

Отец: Резепин Иван

Мать: Резепина Евдокия

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Николай

Смерть
Неизвестно
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