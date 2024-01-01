Морозова (Резепина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1938
Отец: Резепин Иван
Мать: Резепина Евдокия
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Николай
Смерть
Неизвестно