Кобзарев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобзарев Макар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Кобзарев Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Кобзарев Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзарев Иван
Мать ребёнка: Кобзарев Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жильцова Наталья
Мать ребёнка: Кобзарев Алена
Смерть
Неизвестно