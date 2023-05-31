Кобзарев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзарев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобзарев Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Кобзарев Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Кобзарев Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзарев Иван

Мать ребёнка: Кобзарев Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Наталья

Мать ребёнка: Кобзарев Алена

Смерть
Неизвестно
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