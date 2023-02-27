(Ефстафьева) Елена
Место рожденияхутор Новосёловка, Воронежская губерния, Российская империя
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
хутор Новосёловка, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.09.1875
Муж: Рогозин Леонтий
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно