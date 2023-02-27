(Ефстафьева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефстафьева) Елена

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Место рождения

хутор Новосёловка, Воронежская губерния, Российская империя

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Новосёловка, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.09.1875

Муж: Рогозин Леонтий

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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