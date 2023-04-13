Агрипина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Матвеева

Агрипина Матвеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кривяшов Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Кривяшов Дмитрий Васильев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Кривяшов Дмитрий Васильев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Кривяшов Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Кривяшов Дмитрий Васильев

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривяшов Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close