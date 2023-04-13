Агрипина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кривяшов Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Кривяшов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Кривяшов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Кривяшов Дмитрий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно