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Смольников Александр Дмитриевич
Смольников Александр Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Мужской
Отец
Грибушин Дмитрий Николаевич
Мать
Смольникова Марфа Максимовна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Грибушин Дмитрий Николаевич
Мать:
Смольникова Марфа Максимовна
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