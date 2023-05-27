Смольников Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольников Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Грибушин Дмитрий Николаевич

Мать: Смольникова Марфа Максимовна

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