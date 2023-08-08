Тараруев Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: Тараруев Тихон
Рождение ребёнка
05.02.1925
Дочь: Кривопускова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна
Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1935
Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна
Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
18.07.1937
Дочь: Маслакова Мария Иванова
Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна
Троицкое, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараруев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна
Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараруев Александр Иванович
Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна
Смерть
Неизвестно