Тараруев Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараруев Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараруев Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1925

Дочь: Кривопускова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна

Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1935

Сын: Тараруев Иван Иванович

Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна

Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
18.07.1937

Дочь: Маслакова Мария Иванова

Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна

Троицкое, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараруева Аксиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараруев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна

Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараруев Александр Иванович

Мать ребёнка: Тараруева Аксиния Васильевна

Смерть
Неизвестно
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