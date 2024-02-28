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Слукинов Михаил Максимович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Слукинов Максим Елисеевич

Мать: Слукинова Агриппина Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1880

Жена: Слукинова Елена Антоновна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Слукинов Исидор Михайлович

Мать ребёнка: Слукинова Елена Антоновна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Слукинова Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Слукинова Елена Антоновна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слукинов Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Слукинова Елена Антоновна

Смерть
Неизвестно
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