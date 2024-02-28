Слукинов Михаил Максимович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
1890
Сын: Слукинов Исидор Михайлович
Мать ребёнка: Слукинова Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Слукинова Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Слукинова Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слукинов Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Слукинова Елена Антоновна
Смерть
Неизвестно