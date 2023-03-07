Селезнев Емельян Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Емельян Ильич

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

05.08.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1790 г.р.

Мать

До 1790 г.р.

Жена

1835 г.р.
1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1832

Отец: Селезнев Илья Федорович

Мать: Селезнева Параскева Ивановна

Бракосочетание
12.11.1853

Жена: Селезнева Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
13.09.1854

Сын: Селезнев Корнелий Емельянович

Мать ребёнка: Селезнева Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Селезнев Емельян Емельянович

Мать ребёнка: Селезнева Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
14.12.1858

Сын: Селезнев Даниил Емельянович

Мать ребёнка: Селезнева Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
31.07.1862

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнева Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Селезнев Василий Емельянович

Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна

Бракосочетание
26.05.1865

Жена: Селезнева Елизавета Андреевна

Супруг(-а): Елизавета Андреевна Селезнева (Малыхина)
Рождение ребёнка
16.10.1866

Дочь: Извекова Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
21.02.1869

Сын: Селезнев Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Орличенко Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Галицкая Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Селезнева Елизавета Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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