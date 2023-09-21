Бейшеналиева Жыпар Мокушевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБейшеналиева Жыпар Мокушевна

Бейшеналиева Жыпар Мокушевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокуш

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1953

Сын: Бейшеналиев Бактыбек Жекшенбекович

Отец ребёнка: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Бейшеналиева Светлана Жекшенбековна

Отец ребёнка: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович

Отец ребёнка: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Бейшеналиев Токтоболот Жекшенбекович

Отец ребёнка: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close