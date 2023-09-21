Бейшеналиева Жыпар Мокушевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокуш
Рождение ребёнка
07.03.1953
Сын: Бейшеналиев Бактыбек Жекшенбекович
Отец ребёнка: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Бейшеналиева Светлана Жекшенбековна
Отец ребёнка: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович
Отец ребёнка: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Бейшеналиев Токтоболот Жекшенбекович
Отец ребёнка: Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич
Смерть
Неизвестно