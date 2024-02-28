Ломтев Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1925
Дата смерти22.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1925
Рождение ребёнка
15.01.1957
Мать ребёнка: Ломтева Валентина Ивановна
Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломтева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Ломтева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1986
Ивано-Франковск, Івано-Франківська область