Ломтев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомтев Виктор Николаевич

Ломтев Виктор Николаевич

Место рождения

Шерстино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.11.1925

Дата смерти

22.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Шерстино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1957

Сын: Ломтев Юрий Викторович

Мать ребёнка: Ломтева Валентина Ивановна

Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломтева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Ломтева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломтева Валентина Ивановна

Смерть
22.04.1986
Ивано-Франковск, Івано-Франківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close