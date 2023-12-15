Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.07.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1921
Дочь: Поспелова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Поспелов Александр Александрович
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поспелов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Поспелов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябинина Мария Александровна
Отец ребёнка: Поспелов Александр Александрович
Смерть
24.07.1965
Сурики, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область