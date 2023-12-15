Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова (Баринова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1921

Дочь: Поспелова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Поспелов Александр Александрович

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поспелов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Поспелов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябинина Мария Александровна

Отец ребёнка: Поспелов Александр Александрович

Смерть
24.07.1965
Сурики, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
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