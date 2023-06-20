Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Минина Минодора Емельяновна
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович
Сын: Коврижных Кондрат Емельянович
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович
Сын: Коврижный Аввакум Емельянович
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович
Сын: Коврижных Игнатий Емельянович
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович
Сын: Коврижных Герасим Емельянович
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович
Сын: Коврижных Тарасий Емельянович
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович
Дочь: Александра Емельяновна
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович
Дочь: Анисия Емельяновна
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович
Сын: Коврижных Ареф Емельянович
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович
Дочь: Евфимия Емельяновна
Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович