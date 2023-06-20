Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Минина Минодора Емельяновна

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1857

Сын: Коврижных Кондрат Емельянович

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Вятская губерния Котельнический уезд дер.Егоренки
Рождение ребёнка
01.12.1860

Сын: Коврижный Аввакум Емельянович

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
26.05.1861

Сын: Коврижных Игнатий Емельянович

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1864

Сын: Коврижных Герасим Емельянович

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1865

Сын: Коврижных Тарасий Емельянович

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анисия Емельяновна

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
20.10.1870

Сын: Коврижных Ареф Емельянович

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Емельяновна

Отец ребёнка: Коврижных Емельян Северьянович

Смерть
Неизвестно
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