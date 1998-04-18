Peterson (Петерсон) Сальме — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPeterson (Петерсон) Сальме

Peterson (Петерсон) Сальме

avatar

Место рождения

Koshki, Russian Federation

Дата рождения

28.08.1904

Дата смерти

18.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904

Отец: Петерсон Мартын Мартынович

Мать: Петерсон Анна

Koshki, Russian Federation
Рождение ребёнка
01.11.1932

Дочь: Maklashova Klara

Отец ребёнка: Maklashov Fjodor

Koshki, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.04.1998
Bezenchuk, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Bezenchuk, Russian Federation
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close