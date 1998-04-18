Peterson (Петерсон) Сальме
Место рожденияKoshki, Russian Federation
Дата рождения28.08.1904
Дата смерти18.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904
Отец: Петерсон Мартын Мартынович
Мать: Петерсон Анна
Koshki, Russian Federation
Рождение ребёнка
01.11.1932
Дочь: Maklashova Klara
Отец ребёнка: Maklashov Fjodor
Koshki, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.04.1998
Bezenchuk, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Bezenchuk, Russian Federation