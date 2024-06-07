Лопатин Иосип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Иосип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Григории Иосипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Акулина Иосипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Василиса Иосипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопатин Николай Иосипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филей Ульяна Иосиповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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