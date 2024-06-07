Лопатин Иосип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Григории Иосипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Акулина Иосипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Василиса Иосипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Николай Иосипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филей Ульяна Иосиповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно