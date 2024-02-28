Яковлев (Иванов) Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.08.1889
Дата смерти18.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889
Рождение ребёнка
30.12.1910
Сын: Яковлев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева (Николаева) Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
08.11.1912
Дочь: Яковлева Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева (Николаева) Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1938