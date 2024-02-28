Яковлев (Иванов) Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев (Иванов) Василий Яковлевич

Место рождения

Маслено, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

14.08.1889

Дата смерти

18.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Маслено, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.12.1910

Сын: Яковлев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Николаева) Евдокия Александровна

Маслено, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.11.1912

Дочь: Яковлева Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева (Николаева) Евдокия Александровна

Маслено, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Николаева) Евдокия Александровна

Смерть
18.03.1938
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