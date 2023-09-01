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Дружков Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1952

Дата смерти

?.09.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1952

Отец: Дружков Иван Михайлович

Мать: Дружкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1978

Дочь: Васильева Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Дружкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1982

Дочь: Вяткина Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Дружкова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дружкова Любовь Ивановна

Смерть
?.09.2023
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