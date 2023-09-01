Дружков Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1952
Дата смерти?.09.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1952
Отец: Дружков Иван Михайлович
Мать: Дружкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1978
Дочь: Васильева Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Дружкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1982
Дочь: Вяткина Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Дружкова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дружкова Любовь Ивановна
Смерть
?.09.2023