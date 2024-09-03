Пичкалева (Байдина) Епистимия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Байдина) Епистимия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Тимофей Денисов

Рождение ребёнка
18.09.1899

Сын: Пичкалев Трофим Тимофеев

Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов

Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: (Пичкалев) Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов

Рождение ребёнка
02.06.1904

Дочь: (Пичкалев) Акулина Тимофеева

Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов

Рождение ребёнка
02.07.1909

Сын: Пичкалев Прокопий Тимофеев

Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов

Рождение ребёнка
10.01.1913

Дочь: (Пичкалев) Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов

Смерть
Неизвестно

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