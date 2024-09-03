Пичкалева (Байдина) Епистимия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1899
Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: (Пичкалев) Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов
Рождение ребёнка
02.06.1904
Дочь: (Пичкалев) Акулина Тимофеева
Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов
Рождение ребёнка
02.07.1909
Сын: Пичкалев Прокопий Тимофеев
Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов
Рождение ребёнка
10.01.1913
Дочь: (Пичкалев) Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Пичкалев Тимофей Денисов
Смерть
Неизвестно