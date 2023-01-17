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Енговатов Иван Аникеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Енговатов Аникей Абрамов

Мать: Енговатова Пелагея Петрова

Бракосочетание
20.01.1818 ст.

Жена: Енговатова Лукерья Савельева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Енговатова Марина Иванова

Мать ребёнка: Енговатова Лукерья Савельева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Енговатов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Енговатова Лукерья Савельева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Енговатов Михей Иванов

Мать ребёнка: Енговатова Лукерья Савельева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Енговатов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Енговатова Лукерья Савельева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1853
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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