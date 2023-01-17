Енговатов Иван Аникеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Бракосочетание
20.01.1818 ст.
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Енговатова Марина Иванова
Мать ребёнка: Енговатова Лукерья Савельева
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Енговатова Лукерья Савельева
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Енговатова Лукерья Савельева
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Енговатов Матвей Иванович
Мать ребёнка: Енговатова Лукерья Савельева
Смерть
1853