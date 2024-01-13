Курочкин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курочкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Антонина
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курочкина Антонина
Смерть
Неизвестно