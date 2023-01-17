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Хуснутдинов Акмал

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Место рождения

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.06.1899

Дата смерти

13.09.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.05.1927

Сын: Хуснутдинов Рафик Акмалович

Мать ребёнка: Хуснутдинова Халиса

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснутдинова Халиса

Смерть
13.09.1982
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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