Хуснутдинов Акмал
Место рождения
Дата рождения03.06.1899
Дата смерти13.09.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1927
Сын: Хуснутдинов Рафик Акмалович
Мать ребёнка: Хуснутдинова Халиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуснутдинова Халиса
Смерть
13.09.1982
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)