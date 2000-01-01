Корнелаева Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнелаева Василиса Васильевна

Корнелаева Василиса Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнелаев Фëдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1926

Дочь: Кузнецова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Корнелаев Иван Фëдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Корнелаев Иван Фëдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Корнелаев Иван Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнелаев Иван Фëдорович

Смерть
1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close