Корнелаева Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнелаев Фëдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1926
Дочь: Кузнецова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Корнелаев Иван Фëдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Полина Ивановна
Отец ребёнка: Корнелаев Иван Фëдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Корнелаев Иван Фëдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967