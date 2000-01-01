Вольфсон Рахмиел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольфсон Рахмиел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шульпина Фрейда Рахмеелевна

Мать ребёнка: Вольфсон Сейна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальфсон Иосиф Рахмеелевич

Мать ребёнка: Вольфсон Сейна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальфсон Борис Рахмеелевич

Мать ребёнка: Вольфсон Сейна

Смерть
1930
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