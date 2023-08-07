Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Василий Евдокимович
Мать: Дарья Федосеевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Кондратьевна
Место жительства
Неизвестно
Большое Коровино деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородмкой губернии
Смерть
Неизвестно