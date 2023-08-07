Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Васильевич

Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Василий Евдокимович

Мать: Дарья Федосеевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Коровино деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородмкой губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close