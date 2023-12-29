Вертков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1927
Сын: Вертков Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Верткова Елизавета Григорьевна
дер. Кукуй Шатровского района Курганской области
Рождение ребёнка
1930
Сын: Вертков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Верткова Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
11.08.1937
Рождение ребёнка
16.05.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998