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Вертков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

МГ
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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1927

Сын: Вертков Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Верткова Елизавета Григорьевна

дер. Кукуй Шатровского района Курганской области
Рождение ребёнка
1930

Сын: Вертков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Верткова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верткова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
11.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верткова Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
16.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верткова Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верткова Елизавета Григорьевна

Смерть
1998
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