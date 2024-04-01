Сопина (Шляхова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопина (Шляхова) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сопин Илья

Отец ребёнка: Сопин Григорий Терентьевич

Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Мармыши
Рождение ребёнка
08.03.1925

Сын: Сопин Иван

Отец ребёнка: Сопин Григорий Терентьевич

Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Мармыши ( https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1006799668/ )
Рождение ребёнка
06.09.1938

Сын: Сопин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Сопин Григорий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Анна

Отец ребёнка: Сопин Григорий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопин Григорий Терентьевич

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