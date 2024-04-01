Сопина (Шляхова) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сопин Илья
Отец ребёнка: Сопин Григорий Терентьевич
Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Мармыши
Рождение ребёнка
08.03.1925
Сын: Сопин Иван
Отец ребёнка: Сопин Григорий Терентьевич
Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Мармыши ( https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1006799668/ )
Рождение ребёнка
06.09.1938
Сын: Сопин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Сопин Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Анна
Отец ребёнка: Сопин Григорий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно