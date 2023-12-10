Рябин Тимофей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рябина Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Рябина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рябин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рябина Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: мар
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Рябина Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: мар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: мар
Смерть
Неизвестно