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Рябин Тимофей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

в Кирзе с 1906 из Рязанской
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рябина Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Рябина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: мар

Рождение ребёнка
1908

Сын: Рябин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Рябин алекс Тимофеевич

Мать ребёнка: мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рябина Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Рябина Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: мар

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: мар

Смерть
Неизвестно
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