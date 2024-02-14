Клочко (Павленко) Юлия
Место рожденияКиев
Дата рождения21.04.197
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.197
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Киев
Рождение ребёнка
23.09.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Киев Украина