Колосова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гликерия Никитична
Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Никитовна
Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно