Колосова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Колосов Тит Никитович

Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1830

Сын: Колосов Аким Никитович

Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гликерия Никитична

Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1836

Сын: Колосов Ефим Никитович

Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Никитовна

Отец ребёнка: Колосов Никита Фёдорович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Никита Фёдорович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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