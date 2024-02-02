Ирина Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти13.10.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1834
Дочь: Карягина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Вотчины князя Д.М. Бичева д.Петровской
д. Петровской Антон Иванов и Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьев
Смерть
13.10.1882
д. Большая Петровская Молодинской вол. Подольский уезд.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
15.10.1882