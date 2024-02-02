Ирина Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Матфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

13.10.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1834

Дочь: Карягина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Вотчины князя Д.М. Бичева д.Петровской
д. Петровской Антон Иванов и Авдотья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьев

Смерть
13.10.1882
д. Большая Петровская Молодинской вол. Подольский уезд.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
15.10.1882
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