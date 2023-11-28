Шустов Матвей Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Шустов Матвей
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Шустова Марья
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Шустова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шустов Иван Матвеев
Мать ребёнка: Шустова Пелагея Яковлева
г. Егорьевск, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Шустова Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шустов Петр Матвеев
Мать ребёнка: Шустова Пелагея Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустова Марья
Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
1840