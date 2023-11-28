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Шустов Матвей Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Шустов Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Шустова Марья

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шустов Степан Матвеев

Мать ребёнка: Шустова Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шустов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Шустова Пелагея Яковлева

г. Егорьевск, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шустов Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Шустова Пелагея Яковлева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шустов Петр Матвеев

Мать ребёнка: Шустова Пелагея Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Марья

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
1840
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