Пытьев Алексей Мартынович
Место рождения
Дата рождения08.04.1914
Дата смерти14.08.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1914
Отец: Пытьев Мартын
Военная служба
11.07.1941
На фронт ВОВ призван. Служил в составе 4-го отдельного батальона 62-й армии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1991
Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область