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Пытьев Алексей Мартынович

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Место рождения

Ржавец, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.04.1914

Дата смерти

14.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1914

Отец: Пытьев Мартын

Мать: не указана

Ржавец, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
11.07.1941
На фронт ВОВ призван. Служил в составе 4-го отдельного батальона 62-й армии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пытьева Марфа Перфильевна

Смерть
14.08.1991
Туринская Слобода, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
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