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Егорычев Александр Васильевич

Место рождения

г. Дзержинск Горьковской обл.

Дата рождения

29.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1951

Отец: Егорычев Василий Николаевич

Мать: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
ГПИ, Дзержинский филиал
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Бракосочетание
02.?.1972

Жена: Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна

Рождение ребёнка
14.03.1974

Сын: Егорычев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна

Рождение ребёнка
09.07.1982

Дочь: (Егорычева) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна

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