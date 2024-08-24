Егорычев Александр Васильевич
Место рожденияг. Дзержинск Горьковской обл.
Дата рождения29.04.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1951
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
ГПИ, Дзержинский филиал
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Бракосочетание
02.?.1972
Рождение ребёнка
14.03.1974
Сын: Егорычев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна
Рождение ребёнка
09.07.1982
Дочь: (Егорычева) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Егорычева (Смирнова) Тамара Паисьевна