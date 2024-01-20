Свирелина (Егорова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1975
Рождение ребёнка
21.02.1996
Дочь: Свирелина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Свирелин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
10.02.1998
Дочь: Свирелина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Свирелин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
19.07.2011
Дочь: Свирелина Василиса Владимировна
Отец ребёнка: Свирелин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
18.11.2012
Сын: Свирелин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Свирелин Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно