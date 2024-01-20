Свирелина (Егорова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирелина (Егорова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1975

Отец: Егоров Владимир Иванович

Мать: Платонова Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
21.02.1996

Дочь: Свирелина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Свирелин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
10.02.1998

Дочь: Свирелина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Свирелин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
19.07.2011

Дочь: Свирелина Василиса Владимировна

Отец ребёнка: Свирелин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
18.11.2012

Сын: Свирелин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Свирелин Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирелин Владимир Владимирович

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