Лихачев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачев Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихачев Дмитрий Тихонович

Мать: Болдина Анна Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Лихачева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Лихачева Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихачев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Лихачева Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихачева Людмила

Смерть
Неизвестно
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