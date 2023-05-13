Лихачев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лихачев Дмитрий Тихонович
Мать: Болдина Анна Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева Олеся Владимировна
Мать ребёнка: Лихачева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачева Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Лихачева Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лихачев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Лихачева Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачева Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лихачева Людмила
Смерть
Неизвестно