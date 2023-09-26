Дубских (Васькова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубских (Васькова) Татьяна Павловна

Место рождения

Ирбит

Дата рождения

27.08.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирбит
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